Специалисты РХБ защиты ЗВО создали аэрозольную маскировку войск на площади свыше 10 тыс. кв. метров

Также расчеты подразделений РХБ защиты отработали постановку «приподнятой» дымовой завесы при развертывании тяжелого механизированного моста.

Расчеты подразделений радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) скрыли передислокацию межвидовой группировки войск на полигоне Лужский в Ленинградской области в ходе проведения бригадного тактического учения.

Специалисты РХБ защиты, применив дымовые машины нового поколения ТД-3, создали аэрозольную маскировку на площади свыше 10 тыс. кв. м, сделав при этом невидимыми для радиолокационного и визуального наблюдения движущиеся войска.

Таким образом, было предотвращено нанесение ракетно-бомбового удара условного противника по маршруту следования мотострелковых, танковых, артиллерийских, материально-технических, ракетных и инженерных подразделений — участников учения.

Также расчеты подразделений радиационной химической и биологической защиты отработали постановку «приподнятой» дымовой завесы при развертывании тяжелого механизированного моста (ТММ-3) для прокладки общих дорог и перемещении воинских колонн, а также оценили обстановку после применения условным противником оружия массового поражения.