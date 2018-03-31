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Специалисты РХБ защиты ЗВО создали аэрозольную маскировку войск на площади свыше 10 тыс. кв. метров
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Специалисты РХБ защиты ЗВО создали аэрозольную маскировку войск на площади свыше 10 тыс. кв. метров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также расчеты подразделений РХБ защиты отработали постановку «приподнятой» дымовой завесы при развертывании тяжелого механизированного моста.
Расчеты подразделений радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) скрыли передислокацию межвидовой группировки войск на полигоне Лужский в Ленинградской области в ходе проведения бригадного тактического учения.
Специалисты РХБ защиты, применив дымовые машины нового поколения ТД-3, создали аэрозольную маскировку на площади свыше 10 тыс. кв. м, сделав при этом невидимыми для радиолокационного и визуального наблюдения движущиеся войска.
Таким образом, было предотвращено нанесение ракетно-бомбового удара условного противника по маршруту следования мотострелковых, танковых, артиллерийских, материально-технических, ракетных и инженерных подразделений — участников учения.
Также расчеты подразделений радиационной химической и биологической защиты отработали постановку «приподнятой» дымовой завесы при развертывании тяжелого механизированного моста (ТММ-3) для прокладки общих дорог и перемещении воинских колонн, а также оценили обстановку после применения условным противником оружия массового поражения.
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