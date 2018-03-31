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Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ
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Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По его итогам премией Министра обороны РФ награждены представители Военной академии МТО майор Антон Бычков, младший сержант Дархан Калыков и курсант Юрий Бирюков.
Сегодня в Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами высших военных учебных заведений Минобороны РФ.
В течение нескольких дней конкурсная комиссия, состоящая из независимых представителей вузов Минобороны, оценивала работы, выполненные слушателями и курсантами. В ходе рассмотрения работ основное внимание уделялось их содержанию, а также возможности реализации предлагаемых решений в органах военного управления, войсках (силах) и учебном процессе.
Всего в текущем году на конкурс лучших научных работ в Военную академию МТО было представлено более 100 работ из 11 организаций по пяти разделам военных наук.
По итогам открытого голосования и предварительной экспертизы комиссия приняла решение представить к награждению премией Министра обороны РФ и знаком отличия «За лучшую научную работу» слушателя Военной академии МТО майора Антона Бычкова (за научную работу «Методика совершенствования боевых свойств гусеничного транспортера-тягача МТЛБ»), курсанта филиала Военной академии МТО (г. Вольск) младшего сержанта Дархана Калыкова (за научную работу «Способ снижения потерь бензина от испарения при хранении и транспортировке»), курсанта Военной академии МТО младшего сержанта Юрия Бирюкова (за научную работу «Конструкции автодорожных разборных мостов из полимерных композитных материалов»).
Также по итогам работы конкурсной комиссии к поощрению Министром обороны Российской Федерации были представлены семь слушателей и курсантов.
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