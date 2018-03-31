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В Забайкалье масштабные тактические учения завершились ночными стрельбами
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В Забайкалье масштабные тактические учения завершились ночными стрельбами 

ТАСС 51 минуту назад
ЧИТА, 31 марта. /ТАСС/. Масштабные учения, в которых участвовали около 4 тыс. военных, завершились на полигоне Цугол в Забайкалье ведением обороны в ночных условиях, сообщила в субботу пресс-служба Восточного военного округа.
"Подразделения мотострелкового соединения округа после успешного проведения контратаки заняли позиции для ведения обороны, чтобы закрепиться на стратегически важном участке. При огневой поддержке артиллерии они остановили наступление условного противника в ночное время", — сказали в пресс-службе.
Против «неприятеля» задействовали самоходные артиллерийские установки «Акация» и ствольная артиллерия разного калибра.
Воздушное пространство в зоне ведения учебного боя защищали расчеты зенитных самоходных установок «Шилка», а также зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» и «Игла».
"Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между подразделениями и корректировке огня в ночное время", — добавили в округе.
Масштабные тактические учения на полигоне Цугол начались 26 марта. В них приняли участие около 4 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.
В маневрах задействовали танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, более 50 единиц реактивной и ствольной артиллерии различного калибра, а также свыше 20 самолетов и вертолетов, средства ПВО, тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино».
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