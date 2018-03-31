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Около 2000 человек заключили контракт о прохождении службы в ВВО в первом квартале 2018 года
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Около 2000 человек заключили контракт о прохождении службы в ВВО в первом квартале 2018 года 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В различные регионы Российской Федерации для проведения отбора граждан для службы по контракту в Восточном военном округе было отправлено 20 команд специалистов пунктов отбора.
В первом квартале текущего года уже около 2000 человек заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
О популярности и престижности военной службы по контракту свидетельствует и тот факт, что половина заключивших контракт приходится на военнослужащих по призыву, решивших продолжить военную карьеру.
Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, наиболее активными являются граждане, проживающие в Республике Бурятия, Забайкальском и Приморском краях.
Помимо этого, в различные регионы Российской Федерации для проведения отбора граждан для службы по контракту в Восточном военном округе было отправлено 20 команд специалистов пунктов отбора.
Так, узнать о службе в войсках округа смогут жители Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской, Вологодской, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской, Омской, Свердловской, Тамбовской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Коми. Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.
Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.
В текущем году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту.
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