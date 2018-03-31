Досмотренный в Хитроу российский самолет сел в Шереметьево

Досмотренный британской полицией в аэропорту Хитроу российский самолет приземлился в Шереметьево , передает РИА «Новости»

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной провокацией действия властей Британии в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне.

По ее словам, на борт рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни. Они также потребовали, чтобы члены экипажа покинули самолет на время обыска.

В свою очередь Скотланд-Ярд опровергает обыски российского самолета в Хитроу.