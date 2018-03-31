Ещё
Досмотренный в Хитроу российский самолет сел в Шереметьево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Досмотренный в Хитроу российский самолет сел в Шереметьево 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Досмотренный британской полицией в аэропорту Хитроу российский самолет приземлился в Шереметьево, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной провокацией действия властей Британии в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне.
По ее словам, на борт рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни. Они также потребовали, чтобы члены экипажа покинули самолет на время обыска.
В свою очередь Скотланд-Ярд опровергает обыски российского самолета в Хитроу.
Газета.Ru: последние новости
Space Х снова не смогла спасти обтекатель ракеты Falcon 9 Антонов: спецслужбы США пытаются убедить российских дипломатов предать родину Госдеп: Россия должна "признаться" в отравлении Скрипаля
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны заработки на реалити-шоу16
«США пытались заставить дипломатов РФ предать родину»138
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль261
Капитан рассказал подробности обыска самолета в Лондоне6
В НАТО назвали условия для нормальных отношений с РФ20
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение