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Джабаров: Россия должна направить ноту протеста из-за обыска самолета
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Джабаров: Россия должна направить ноту протеста из-за обыска самолета 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия должна направить ноту протеста британским властям из-за обыска в лондонском аэропорту российского самолета, который является нарушением всех международных норм и правил, заявил в пятницу РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Британские службы в пятницу провели обыск самолета "Аэрофлота", находящегося в аэропорту Хитроу. При этом экипаж самолета не был допущен к процедуре досмотра воздушного судна.
"Россия должна направить ноту протеста Великобритании из-за обыска российского самолета без конкретных оснований, без присутствия членов экипажа и представителей авиакомпании РФ. Российский самолет является территорией РФ, и подобная практика — нарушение всех международных норм и правил", — сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что «это попытка Великобритании сыграть на наших нервах, очередная провокация». По мнению сенатора, необходимо проинформировать международное сообщество о нарушении Великобританией всех международных договоренностей.
"В условиях возрастающих провокаций против России нужно рекомендовать нашим гражданам воздержаться от посещения Великобритании", — отметил Джабаров.
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