Джабаров: Россия должна направить ноту протеста из-за обыска самолета

Британские службы в пятницу провели обыск самолета "Аэрофлота" , находящегося в аэропорту Хитроу. При этом экипаж самолета не был допущен к процедуре досмотра воздушного судна.

"Россия должна направить ноту протеста Великобритании из-за обыска российского самолета без конкретных оснований, без присутствия членов экипажа и представителей авиакомпании РФ. Российский самолет является территорией РФ, и подобная практика — нарушение всех международных норм и правил", — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что «это попытка Великобритании сыграть на наших нервах, очередная провокация». По мнению сенатора, необходимо проинформировать международное сообщество о нарушении Великобританией всех международных договоренностей.

"В условиях возрастающих провокаций против России нужно рекомендовать нашим гражданам воздержаться от посещения Великобритании", — отметил Джабаров.