В Госдуме назвали противозаконным осмотр борта РФ в Британии без согласования

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Власти Великобритании нарушили международные нормы, совершив осмотр российского судна, не согласовав это действие с российской стороной. Об этом заявил в пятницу ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов

"Борт самолета [российской авиакомпании] является территорией Российской Федерации , также как, допустим, посольство. Это [осмотр без согласования с российской стороной] противозаконно, есть ведь международные конвенции", — заявил Ефимов, занимавший в 1990-1996 годах должность министра транспорта РФ.

"Это прецедент. Я вообще никогда не слышал, чтобы так было. На моей памяти я впервые слышу, чтобы власти зашли [на борт самолета] и осматривали самолет без каких-то оснований. Не имеют права", — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, такие осмотры могут проводиться, но только по согласованию.

"Может, они [британские власти] сейчас скажут, что там [на борту самолета] взрывное устройство и они спасали пассажиров, или есть сведения об угоне, а так, если они просто так зашли… Но и это [перечисленные случаи] должны с экипажем самолета согласовываться", — указал депутат. Он также добавил при этом, что «надо дождаться как они [британские власти] будут объясняться».

Ранее, как сообщили в авиакомпании «Аэрофлот», власти Великобритании провели осмотр на борту самолета российского авиаперевозчика в лондонском аэропорту в отсутствие на то оснований.