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Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье прошло в Калининградской области
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Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье прошло в Калининградской области 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Санкт-Петербург, 30 марта /Синьхуа/ — Десантные корабли и катера Балтийского флота России выполнили артиллерийские стрельбы и отработали задачи по высадке подразделений морской пехоты на необорудованное побережье на учении в Калиниградской области РФ.
По сообщению пресс-службы Западного военного округа РФ, в учении были задействованы большие десантные корабли «Королев» и «Александр Шабалин», десантные катера на воздушной каверне «Мичман Лермонтов», "Денис Давыдов", «Лейтенант Римский Корсаков», а также десантные катера, свыше 10 единиц боевой техники, вертолеты Ми-24 и Ка-27 морской авиации БФ, около 100 военнослужащих соединения морской пехоты.
Учение носило плановый характер. —0—
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