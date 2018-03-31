Капитан российского лайнера оценил действия таможенников в Лондоне 

Таможенники, досматривавшие российский лайнер в Лондоне, не имели на это права. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов. Он отметил, что проверять борт могут лишь три ведомства.
"Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать — Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки", — приводит РИА Новости слова Митрофанова.
Британские правоохранительные органы в пятницу без объяснения причин осуществили досмотр прибывшего из Шереметьево лайнера А-321 авиакомпании «Аэрофлот». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривет произошедшее как очередную провокацию.
Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить инцидент.