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Капитан российского лайнера оценил действия таможенников в Лондоне
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Капитан российского лайнера оценил действия таможенников в Лондоне 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Суть Событий
Таможенники, досматривавшие российский лайнер в Лондоне, не имели на это права. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов. Он отметил, что проверять борт могут лишь три ведомства.
"Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать — Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки", — приводит РИА Новости слова Митрофанова.
Британские правоохранительные органы в пятницу без объяснения причин осуществили досмотр прибывшего из Шереметьево лайнера А-321 авиакомпании «Аэрофлот». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривет произошедшее как очередную провокацию.
Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить инцидент.
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