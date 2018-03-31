Капитан российского лайнера оценил действия таможенников в Лондоне

Таможенники, досматривавшие российский лайнер в Лондоне, не имели на это права. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов. Он отметил, что проверять борт могут лишь три ведомства.