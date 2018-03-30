Китай выполнил первые испытания в открытом море беспилотного батискафа «Хайлун-11000»

Борт «Даян Ихао», 30 марта / Синьхуа / — В западной части Тихого океана сегодня прошли первые испытания в открытом море «Хайлун-11000» /"Морской дракон-11000"/ — беспилотного подводного аппарата.

"Хайлун-11000" совершил погружение в 16:45 на глубину 410 метров с китайского научно-исследовательского судна «Даян Ихао» /"Океан-1"/.

По словам главного научного сотрудника на борту «Даян Ихао», «Хайлун-11000» рассчитан на глубину до 11 тысяч метров. Испытания по совершению подобного погружения должны состояться в течение 3 лет, заявляют источники в Китайской ассоциации по исследованию и разработке океанических минеральных ресурсов.