Ещё
Китай выполнил первые испытания в открытом море беспилотного батискафа «Хайлун-11000»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай выполнил первые испытания в открытом море беспилотного батискафа «Хайлун-11000» 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Борт «Даян Ихао», 30 марта /Синьхуа/ — В западной части Тихого океана сегодня прошли первые испытания в открытом море «Хайлун-11000» /"Морской дракон-11000"/ — беспилотного подводного аппарата.
"Хайлун-11000" совершил погружение в 16:45 на глубину 410 метров с китайского научно-исследовательского судна «Даян Ихао» /"Океан-1"/.
По словам главного научного сотрудника на борту «Даян Ихао», «Хайлун-11000» рассчитан на глубину до 11 тысяч метров. Испытания по совершению подобного погружения должны состояться в течение 3 лет, заявляют источники в Китайской ассоциации по исследованию и разработке океанических минеральных ресурсов.
"Даян Ихао" 20 марта покинуло порт Циндао в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ с 45-дневной научной экспедицией. На борту корабля — передовое технологическое оборудование, в том числе беспилотные батискафы «Хайлун» и «Цяньлун». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Завершились китайско-камбоджийские антитеррористические учения "Цзиньлун-2018" Второй лайнер МС-21 готов к испытанию Китайский космический модуль "Тяньгун-1" вскоре сгорит в атмосфере Земли
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии72
По США ударят газом301
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ308
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня27
В Сирии подорвались военные коалиции США69
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение