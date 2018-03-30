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Обтекатель ракеты SpaceX на большой скорости ударился об воду
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Обтекатель ракеты SpaceX на большой скорости ударился об воду 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американская компания SpaceX не смогла осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя Falcon 9. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.
По словам главы SpaceX, обтекатель ракеты «на большой скорости ударился об воду». Причиной этого предварительно стало то, что не раскрылось должным образом парашютирующее крыло, с помощью которого обтекатель должен был плавно спуститься. Маск заявил, что последуют новые испытания.
Одновременно, как сказано на странице SpaceX в Twitter, компании удалось вывести на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.
Ракеты была запущена в пятницу с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 07:13 по времени Западного побережья США (17:13 мск). Первая ступень до этого была использована при отправке в космос спутников Iridium NEXT в октябре 2017 года и была возвращена на Землю.
Ранее Илон Маск рассказал прессе об успешном испытании созданного в SpaceX самого тяговооруженного в мире ракетного двигателя Raptor.
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