Британская полиция без объяснения причин провела досмотр лайнера из России

Британские полицейские без предъявления оснований провели досмотр российского лайнера А321 авиакомпании «Аэрофлот»

Досмотр начался после прилета самолета из Шереметьево в Лондон.

«После того как пассажиры покинули воздушное судно, неожиданно на борт поднялись полицейские и настойчиво потребовали от экипажа покинуть самолет для того, чтобы в отсутствие экипажа провести там досмотр», — цитирует «Интерфакс» источник.

Экипаж отказался покидать лайнер, так как досмотр в отсутствие представителей экипажа недопустим, отметил собеседник.

«Тогда британские полицейские заставили покинуть самолет бортпроводников. Пилоты продолжают настаивать на своем присутствии на борту. Между тем полицейские начали досмотр самолета, причины они не объясняют. При этом также настаивают на досмотре всего экипажа», — рассказал он.