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В учебном центре ЦВО прошел День татарской кухни
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В учебном центре ЦВО прошел День татарской кухни 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дни национальной кухни проводятся один раз в месяц во всех соединениях и воинских частях округа, их целью является разнообразие питания, сплочение воинских коллективов, укрепление морального и боевого духа военнослужащих.
В 473-ем учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области по подготовке младших специалистов танковых и мотострелковых подразделений состоялся День татарской кухни.
Силами поваров учебного центра был воссоздан национальный интерьер и колорит татарского двора. Военнослужащие ознакомились с традиционными татарскими блюдами под живое исполнение народных песен и плясок, узнали об истории и национальных обычаях.
Ранее в окружном учебном центре были проведены дни белорусской, кавказской и украинской кухни.
Дни национальной кухни проводятся один раз в месяц во всех соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Их целью является разнообразие питания, сплочение воинских коллективов, укрепление их морального и боевого духа.
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