Ещё
РФ назвала провокацией досмотр Британией российского самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ назвала провокацией досмотр Британией российского самолета 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: Российская Газета
Россия расценивает досмотр в Лондоне английской полицией российского авиалайнера как очередную провокацию. Об этом заявила официальный представитель Российского МИД Мария Захарова.
"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей", — подчеркнула Захарова, комментируя ситуацию с досмотром самолета.
Британские правоохранительные органы без объяснения причин осуществили досмотр прибывшего из Шереметьево лайнера А-321.
"Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна, — цитирует ТАСС источника в авиакомпании. — Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти будет проведен дополнительный осмотр самолета силами экипажа и представительства, так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолет".
Российская Газета: последние новости
Полиция Англии начала обыск в российском авиалайнере в Лондоне Как в Йемене советская авиационная ракета стала наземным ЗРК В Восточный военный округ поступила новая ЗРК С-400
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом276
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня25
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ304
Умерла Наталья Попович12
В Сирии подорвались военные коалиции США66
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение