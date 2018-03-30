РФ назвала провокацией досмотр Британией российского самолета 

Россия расценивает досмотр в Лондоне английской полицией российского авиалайнера как очередную провокацию. Об этом заявила официальный представитель Российского МИД Мария Захарова.
"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей", — подчеркнула Захарова, комментируя ситуацию с досмотром самолета.
Британские правоохранительные органы без объяснения причин осуществили досмотр прибывшего из Шереметьево лайнера А-321.
"Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна, — цитирует ТАСС источника в авиакомпании. — Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти будет проведен дополнительный осмотр самолета силами экипажа и представительства, так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолет".