РФ назвала провокацией досмотр Британией российского самолета

Мария Захарова. Россия расценивает досмотр в Лондоне английской полицией российского авиалайнера как очередную провокацию. Об этом заявила официальный представитель Российского МИД

"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей", — подчеркнула Захарова, комментируя ситуацию с досмотром самолета.