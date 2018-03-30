Закрытие сделки по покупке «Морского старта» отложили на две недели 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Закрытие сделки по покупке "Морского старта" отложено на две недели из-за задержки в оформлении документов, сообщили РИА Новости в компании S7.
"Еще не все документы переданы, вопрос о закрытии сделки отложен на две недели", — сообщили РИА Новости в группе компаний S7.
В компании Sea Launch РИА Новости подтвердили эти сроки, уточнив, что на них можно рассчитывать, если не возникнут очередные сложности.
В РКК «Энергия» РИА Новости не предоставили комментарий.
В сентябре 2016 года S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса «Морской старт». Предмет сделки — корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах S7 — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.