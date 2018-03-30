Закрытие сделки по покупке «Морского старта» отложили на две недели

"Еще не все документы переданы, вопрос о закрытии сделки отложен на две недели", — сообщили РИА Новости в группе компаний S7.

В компании Sea Launch РИА Новости подтвердили эти сроки, уточнив, что на них можно рассчитывать, если не возникнут очередные сложности.