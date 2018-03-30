Во 2-й общевойсковой армии ЦВО завершился конкурс поваров «Полевая кухня» 

Специалисты продовольственной службы соединений и воинских частей округа соревновались в выпекании хлебобулочных изделий и приготовлении полноценного обеда на полевых кухнях КП-130, передвижных печах ПП-40 и полевых хлебозаводах.
В Оренбургской области на Тоцком полигоне с военнослужащими 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа проведен второй этап конкурса Армейских международных игр «Полевая кухня».
Военные повара соединений и воинских частей округа соревновались в выпекании хлебобулочных изделий и приготовлении полноценного обеда на полевых кухнях КП-130, передвижных печах ПП-40 и полевых хлебозаводах.
Кроме специальных навыков по приготовлению пищи, специалисты продовольственной службы выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.
В ходе отборочных этапов будут названы наиболее подготовленные повара, которые представят объединение на окружных соревнованиях.