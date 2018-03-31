Непобедимый «Сармат»: западные СМИ оценили видео запуска новейшей российской ракеты 

Демонстрация новейших российских военных разработок, которую провел президент России, показав пробный запуск ракеты «Сармат», стала ответом на все замечания западных критиков.
Кадры видео показывают, как ракета на доли секунды показывается из шахты и скрывается в небе за облаком белого дыма.
США все чаще сталкиваются с угрозой гиперзвукового оружия — того, которое способно преодолевать расстояния в пять раз быстрее, чем скорость звука.
Об этом пишет издание Daily Mail. В тексте статьи использованы слова «непобедимый», «грозный» — газета дает четкую характеристику новейшей разработке.
Напомним, ранее на государственном испытательном космодроме Плесецк были проведены очередные бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса. Испытания позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты.