Непобедимый «Сармат»: западные СМИ оценили видео запуска новейшей российской ракеты

Демонстрация новейших российских военных разработок, которую провел президент России, показав пробный запуск ракеты «Сармат», стала ответом на все замечания западных критиков.

Кадры видео показывают, как ракета на доли секунды показывается из шахты и скрывается в небе за облаком белого дыма.

США все чаще сталкиваются с угрозой гиперзвукового оружия — того, которое способно преодолевать расстояния в пять раз быстрее, чем скорость звука.

Об этом пишет издание Daily Mail. В тексте статьи использованы слова «непобедимый», «грозный» — газета дает четкую характеристику новейшей разработке.