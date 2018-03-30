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Штурмовавший Кенигсберг Т-34 подготовят к участию в параде Победы
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Штурмовавший Кенигсберг Т-34 подготовят к участию в параде Победы 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 30 мар — РИА Новости. Специалисты Балтийского флота приступили к подготовке к параду Победы в Калининграде танка Т-34, принимавшего участие в штурме города-крепости Кенигсберг, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Девятого мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны пройдет легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг и восстановленный специалистами Балтийского флота. В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтфлота приступили к техническому обслуживанию и покраске танка Т-34", — сказал Мартов.
Он рассказал, что ремонтникам предстоит смазать узлы и механизмы, снять с корпуса старую краску, провести антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.
Военнослужащие и гражданские техники ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота привели в рабочее состояние боевую машину выпуска 1943 года к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда специалисты восстановили ходовые возможности Т-34, несмотря на полное отсутствие запасных частей по оригинальным чертежам прошлого века.
В годы Великой Отечественной войны этот танк участвовал в штурме Кенигсберга, экипаж Т-34 одержал четыре боевых победы. После окончания войны танк поставили на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне командование Балтийского флота решили восстановить танк. С тех пор он практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.
По информации пресс-службы Балтфлота, в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участие примут около одной тысячи военнослужащих Балтийского флота и более 600 представителей других силовых ведомств. Вместе с парадными расчетами калининградского гарнизона по площади Победы пройдет около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.
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