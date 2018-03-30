Зенитчики российской военной базы в Армении в рамках учения на полигоне Камхуд готовятся отразить удар авиации условного противника

В учении в Закавказье принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, для имитации привлечена истребительная, армейская и беспилотная авиация военной базы.

Зенитчикам российской военной базы в Армении в рамках командно-штабного учения на полигоне Камхуд предстоит уничтожить авиацию условного противника.

В преддверии учебного мероприятия расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Бук-М1-2 в течение месяца выполняли нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность, боевому применению, порядку заряжания, поиску, обнаружению, ведению разведки за воздушными целями, а также определению классификации воздушных объектов по степени опасности.

В ходе учения подразделения зенитного ракетного дивизиона совершили 30-километровый марш на полигон Камхуд и заняли огневые позиции для обеспечения обороны в зоне ответственности.

Зенитчики в течение недели будут выполнять учебно-боевые задачи по ведению разведки, поиску, сопровождению воздушных целей, отражению условных атак и уничтожению авиации противника.

В учении в Закавказье принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, для имитации привлечена истребительная, армейская и беспилотная авиация военной базы.