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Зенитчики российской военной базы в Армении в рамках учения на полигоне Камхуд готовятся отразить удар авиации условного противника
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Зенитчики российской военной базы в Армении в рамках учения на полигоне Камхуд готовятся отразить удар авиации условного противника 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В учении в Закавказье принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, для имитации привлечена истребительная, армейская и беспилотная авиация военной базы.
Зенитчикам российской военной базы в Армении в рамках командно-штабного учения на полигоне Камхуд предстоит уничтожить авиацию условного противника.
В преддверии учебного мероприятия расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Бук-М1-2 в течение месяца выполняли нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность, боевому применению, порядку заряжания, поиску, обнаружению, ведению разведки за воздушными целями, а также определению классификации воздушных объектов по степени опасности.
В ходе учения подразделения зенитного ракетного дивизиона совершили 30-километровый марш на полигон Камхуд и заняли огневые позиции для обеспечения обороны в зоне ответственности.
Зенитчики в течение недели будут выполнять учебно-боевые задачи по ведению разведки, поиску, сопровождению воздушных целей, отражению условных атак и уничтожению авиации противника.
В учении в Закавказье принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, для имитации привлечена истребительная, армейская и беспилотная авиация военной базы.
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