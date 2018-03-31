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Работа над российско-китайским самолетом CR929 вышла на новый уровень
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Работа над российско-китайским самолетом CR929 вышла на новый уровень 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Генеральный директор CRAIC Го Бочжи подчеркнул, что официальное начало этапа JCDP имеет большое значение для вовлечения потенциальных поставщиков в работу по определению облика самолета, оптимизации воздушных систем и технических характеристик.
Этап JCDP позволит России и Китаю совместно с ключевыми компаниями, приглашенными для совместной работы по Программе CR929, провести более детальную проработку требований к основным системам: шасси, авионика, комплексная система кондиционирования воздуха и другим. Главный конструктор от российской стороны Максим Литвинов пояснил, что это позволит детально проработать технический аспект будущих пакетов RFP, запланированных к выпуску до конца 2018 года.
JCDP — часть этапа RFP, в ходе которого компания-производитель воздушного судна запрашивает предложения потенциальных поставщиков авиационных систем и оборудования. Этап JCDP по программе CR929 не включает в себя работу с поставщиками маршевой силовой установки. По данной системе компания CRAIC уже в декабре 2017 года направила RFP потенциальным поставщикам российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на которые ожидает ответ к концу мая 2018 года.
Завершение процедур RFP по программе российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального ожидается в конце 2019 году.
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