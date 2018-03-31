Работа над российско-китайским самолетом CR929 вышла на новый уровень

Генеральный директор CRAIC Го Бочжи подчеркнул, что официальное начало этапа JCDP имеет большое значение для вовлечения потенциальных поставщиков в работу по определению облика самолета, оптимизации воздушных систем и технических характеристик.

Этап JCDP позволит России Китаю совместно с ключевыми компаниями, приглашенными для совместной работы по Программе CR929, провести более детальную проработку требований к основным системам: шасси, авионика, комплексная система кондиционирования воздуха и другим. Главный конструктор от российской стороны Максим Литвинов пояснил, что это позволит детально проработать технический аспект будущих пакетов RFP, запланированных к выпуску до конца 2018 года.

JCDP — часть этапа RFP, в ходе которого компания-производитель воздушного судна запрашивает предложения потенциальных поставщиков авиационных систем и оборудования. Этап JCDP по программе CR929 не включает в себя работу с поставщиками маршевой силовой установки. По данной системе компания CRAIC уже в декабре 2017 года направила RFP потенциальным поставщикам российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на которые ожидает ответ к концу мая 2018 года.

Завершение процедур RFP по программе российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального ожидается в конце 2019 году.