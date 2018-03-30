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Проект российско-китайского самолета CR929 ждет предложений поставщиков
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Проект российско-китайского самолета CR929 ждет предложений поставщиков 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Совместное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) — CRAIC — приступило к этапу работ с потенциальными поставщиками основных систем для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, говорится в сообщении российской компании.
На этом этапе (JCDP) компания-производитель воздушного судна запросит предложения потенциальных поставщиков авиационных систем и оборудования.
"Генеральный директор CRAIC Го Бочжи подчеркнул, что официальное начало этапа JCDP имеет большое значение для вовлечения потенциальных поставщиков в работу по определению облика самолета, оптимизации воздушных систем и технических характеристик", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный этап позволит России и Китаю совместно с ключевыми компаниями, приглашенными для совместной работы по CR929, провести более детальную проработку требований к основным системам: шасси, авионика, комплексная система кондиционирования воздуха.
Главный конструктор от российской стороны Максим Литвинов пояснил, что это позволит детально проработать технический аспект будущих пакетов RFP (request for proposal — ред.), запланированных к выпуску до конца 2018 года. Этап JCDP по программе CR929 не включает в себя работу с поставщиками маршевой силовой установки. По данной системе компания CRAIC уже в декабре 2017 года направила RFP потенциальным поставщикам самолета, на которые ожидает ответ к концу мая 2018 года. Завершение процедур RFP по программе CR929 ожидается в конце 2019 году.
Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию самолета к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.
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