Военные инженеры ЮВО в Волгоградской области в рамках учения очистили воду из реки с применением СКО-10 «Гигиена»

СКО-10, в отличие от станций предыдущего поколения, очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

Военные инженеры соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках тактико-специального учения по оборудованию средств полевого водообеспечения выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».

При обучении обустройству пунктов полевого водообеспечения воды особое внимание уделялось выбору правильной схемы расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты от воздействия оружия массового поражения.

В ходе учения военнослужащие отработали задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки. Всего было собрано и дезинфицировано более 50 тонн воды.

СКО-10, в отличие от станций предыдущего поколения, очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

Вся добытая и очищенная вода пошла на нужды мотострелковых подразделений, привлеченных на полевой выход.

В мероприятиях принимали участие более 200 военнослужащих инженерного подразделения, было задействовано около 30 единиц специальной техники.