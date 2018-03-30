Начальник ГВМУ Минобороны России провел селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил

Участники совещания подвели итоги работы медслужб военных округов, обсудили аспекты охраны труда в военно-медицинских организациях, дали оценку исполнению госконтрактов на поставку медимущества.

В мероприятии участвовали начальники медицинских служб военных округов и флотов, руководители центральных военно-медицинских учреждений.

В связи с объявленным указом Президента Российской Федерации днем траура перед началом совещания начальник ГВМУ Минобороны России объявил минуту молчания, присутствовавшие почтили память жертв пожара в Кемерове

Далее Дмитрием Тришкиным были представлены победители ежегодного конкурса «Лучшая военно-медицинская организация 2017 года». По объявленным результатам призовые места распределились следующим образом: 1 место — 1602-й военный клинический госпиталь (Ростов-на-Дону), 2 место поделили 52-й консультативно-диагностический центр и Сакский военный клинический санаторий имени Н. И. Пирогова, 3 место — военный санаторий «Крым».

После этого с докладом, посвященным анализу летальных исходов от заболеваний среди военнослужащих в 2017 г. и первом квартале 2018 г., выступил начальник 1-го управления — заместитель начальника ГВМУ Минобороны России генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов.

Анализ исполнения государственных контрактов на поставку медицинского имущества провел в своем докладе начальник 4-го управления ГВМУ МО РФ подполковник медицинской службы Андрей Ставила.

Выступление начальника 4 отдела 3 управления ГВМУ МО РФ Александра Мельника касалось подведения итогов за 2017 год среди военно-медицинских организаций по исполнению Указа Президента Российской Федерации № 597.

Итоги работы медицинских служб военных округов в феврале текущего года доложили начальники медицинской службы Южного и Западного военных округов.

Выступивший заместитель начальника ГВМУ Минобороны России генерал-майор медицинской службы Александр Власов заострил внимание присутствовавших на различных аспектах охраны труда в военно-медицинских организациях.

Итоги совещания подвел в своем выступлении начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий Тришкин.