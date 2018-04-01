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В Калининграде спустили на воду траулер «Командор»
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В Калининграде спустили на воду траулер «Командор» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду новый траулер «Командор».
Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров этого проекта подписали завод «Янтарь» и Рыболовецки колхоз им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года. Первое судно, «Ленинец», спустили на воду в 2017 году.
«Хотелось бы поблагодарить за работу коллектив завода и нашего уважаемого заказчика. Скоро мы будем спускать на воду третье судно — это будет в начале лета. Хочу заверить, что все три корабля мы сдадим в срок с надлежащим качеством», — цитирует ТАСС выступление на церемонии спуска гендиректора Эдуарда Ефимова.
Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS и адаптирован для работы в погодных условиях Камчатки. Судно рассчитано на добычу рыбы в разных условиях и на разных глубинах. Основной особенностью судна является возможность хранить улов в танках с охлаждаемой морской водой и доставлять его свежим на берег.
Длина судна — 50,6 метра, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 киловатт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сейнер может принимать на борт до 500 тонн рыбы.
Новый рыбодобывающий флот для отечественных рыбаков на российских верфях строится впервые за последние 20 лет. Это стало возможным благодаря новой редакции закона о рыболовстве. В нем заложены меры господдержки такого строительства.
С помощью механизма инвестквот планируется построить более 100 новых высокотехнологичных траулеров, сейнеров, рефрижераторов. Это позволит до половины обновить имеющийся рыбопромысловый флот.
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