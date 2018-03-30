Более 20 тыс. комплектов обмундирования поступило на сборные пункты субъектов Российской Федерации на территории ЮВО

Кроме того, на сборных пунктах к проведению весенней призывной кампании подготовлены помещения для размещения новобранцев — спальные расположения, столовые и др.

Более 20 тыс. комплектов военной формы одежды (офисной) поступило на сборные пункты 15 субъектов Российской Федерации , расположенных на территории Южного военного округа (ЮВО). Кроме того, на сборных пунктах к проведению весенней призывной кампании подготовлены помещения для размещения новобранцев — спальные расположения, столовые и др.

В настоящее время на территории ЮВО приступили к работе более 380 призывных комиссий, развернуто свыше 200 призывных пунктов. Наибольшее количество призывных комиссий создано в Ростовской области — более 60. Также значительное количество призывных комиссий приступят к работе в Дагестане (более 50), в Волгоградской области и на Кубани (по 46).

Преимуществом при призыве на военную службу в войска ЮВО будут пользоваться юноши, успевшие получить водительские удостоверения категории «С» и «Д».

При этом новобранцам с дипломами о среднем техническом образовании уже сегодня в военных комиссариатах предлагают поступить на военную службу по контракту.