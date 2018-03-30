Военно-патриотическую акцию «День призывника и контрактника Ростовской области» посетили более 1000 человек

Для гостей мероприятия были организованы выставки военной техники, выступления спецназа, плац-концерт, работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

На Соборной площади Новочеркасска прошла масштабная военно-патриотическая акция «День призывника и контрактника Ростовской области», организованная военным комиссариатом Ростовской области

В мероприятии приняли участие более 1000 учащихся общеобразовательных учреждений Ростовской области, казачьих кадетских заведений и участников Военно-патриотического движения «Юнармия».

В ходе проведения акции был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где профессиональные инструкторы Южного военного округа (ЮВО) рассказывали всем желающим о социальных гарантиях и преимуществах прохождения военной службы в соединениях и воинских частях округа. Более 50 горожан прошли предварительный профессиональный отбор и написали заявления для приема на военную службу по контракту в части 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Также были организованы выставки военной техники, стоящей на вооружении округа, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», новейшие образцы военной техники противовоздушной обороны, а также стрелковое оружие.

Кроме того, участникам акции продемонстрировали военную форму одежды и экипировку военнослужащих.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями военнослужащих соединения специального назначения, плац-концертом оркестра штаба ЮВО, а также творческих коллективов Ростовской области.