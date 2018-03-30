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Военно-патриотическую акцию «День призывника и контрактника Ростовской области» посетили более 1000 человек
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Военно-патриотическую акцию «День призывника и контрактника Ростовской области» посетили более 1000 человек 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Для гостей мероприятия были организованы выставки военной техники, выступления спецназа, плац-концерт, работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
На Соборной площади Новочеркасска прошла масштабная военно-патриотическая акция «День призывника и контрактника Ростовской области», организованная военным комиссариатом Ростовской области.
В мероприятии приняли участие более 1000 учащихся общеобразовательных учреждений Ростовской области, казачьих кадетских заведений и участников Военно-патриотического движения «Юнармия».
В ходе проведения акции был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где профессиональные инструкторы Южного военного округа (ЮВО) рассказывали всем желающим о социальных гарантиях и преимуществах прохождения военной службы в соединениях и воинских частях округа. Более 50 горожан прошли предварительный профессиональный отбор и написали заявления для приема на военную службу по контракту в части 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.
Также были организованы выставки военной техники, стоящей на вооружении округа, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», новейшие образцы военной техники противовоздушной обороны, а также стрелковое оружие.
Кроме того, участникам акции продемонстрировали военную форму одежды и экипировку военнослужащих.
Завершилось мероприятие показательными выступлениями военнослужащих соединения специального назначения, плац-концертом оркестра штаба ЮВО, а также творческих коллективов Ростовской области.
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