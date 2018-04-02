Под Волгоградом состоится награждение победителей окружного этапа конкурса «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж»

Победители данного этапа конкурсов примут участие во всеармейских соревнованиях, которые пройдут в Чечне в мае этого года.

4 апреля под Волгоградом на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) будут определены лучшие участники, в прошедших соревнованиях окружного этапа конкурса «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» в рамках Армейских международных игр-2018 года.

На торжественной церемонии награждения победителям и призерам конкурсов будут вручены грамоты и сувениры, а также специально разработанные в Минобороны РФ призовые медали.

Окружные соревнования в рамках Армейских международных игр неоднократно проводятся на специально оборудованной трассе на базе учебного полигона Прудбой в Волгоградской области

Победители данного этапа конкурсов примут участие во всеармейских соревнованиях, которые пройдут в Чечне в мае этого года.