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Под Волгоградом состоится награждение победителей окружного этапа конкурса «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж»
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Под Волгоградом состоится награждение победителей окружного этапа конкурса «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Победители данного этапа конкурсов примут участие во всеармейских соревнованиях, которые пройдут в Чечне в мае этого года.
4 апреля под Волгоградом на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) будут определены лучшие участники, в прошедших соревнованиях окружного этапа конкурса «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» в рамках Армейских международных игр-2018 года.
На торжественной церемонии награждения победителям и призерам конкурсов будут вручены грамоты и сувениры, а также специально разработанные в Минобороны РФ призовые медали.
Окружные соревнования в рамках Армейских международных игр неоднократно проводятся на специально оборудованной трассе на базе учебного полигона Прудбой в Волгоградской области.
Победители данного этапа конкурсов примут участие во всеармейских соревнованиях, которые пройдут в Чечне в мае этого года.
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