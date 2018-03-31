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На полигоне Прудбой под Волгоградом завершилась индивидуальная гонка танкового биатлона
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На полигоне Прудбой под Волгоградом завершилась индивидуальная гонка танкового биатлона 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Теперь танкистов ждет командная эстафета, а также спортивный этап, где придется соревноваться в силе и выносливости.
На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО), расположенном в Волгоградской области, в рамках окружного этапа всеармейских соревнований «Танковый биатлон» завершилась индивидуальная гонка танковых экипажей.
Танкисты проехали три круга по 7-километровой трассе, состоящей из участков различной сложности. Экипажи танков преодолели такие препятствия, как эскарп (бетонное сооружение высотой до 1 метра), противотанковый ров глубиной 2 метра, «змейку», косогор и колейный мост, а также проход в минно-взрывном заграждении протяженностью 60 метров.
После каждого круга танкисты выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет, находящиеся на удалении от 900 до 2200 метров.
Теперь танкистов ждет командная эстафета, а также спортивный этап, где придется соревноваться в силе и выносливости. Им необходимо будет пройти полосу препятствий с преодолением «рукохода» длиной 30 метров, проплыть 15 метров в полном снаряжении, а также преодолеть расстояние 25 метров с 2 патронными ящиками массой 24 кг.
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