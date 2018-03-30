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Росавиация выдала компании «Победа» допуск на рейсы из Москвы в Хельсинки
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Росавиация выдала компании «Победа» допуск на рейсы из Москвы в Хельсинки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании «Победа» допуск на регулярные полеты из Москвы в Хельсинки, сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, авиакомпания «Северный ветер» получила допуск на полеты из российской столицы в Кайо-Коко и Ольгин (Куба), а «Руслайн» — на полеты Москва-Рига (Латвия). «ЮВТ Аэро» получила допуск на полеты из аэропорта Жуковский в Батуми (Грузия).
Первый самолет низкобюджетной авиакомпании «Победа» совершил полет 1 декабря 2014 г., компания является дочерним предприятием «Аэрофлота».
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