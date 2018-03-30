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Огромный флот Китая родом из СССР поразил США
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Огромный флот Китая родом из СССР поразил США 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Разведывательное сообщество США и американская компания Planet одновременно сделали спутниковые снимки проводимых ВМС КНР в Южно-Китайском море учений. Об этом сообщает Popular Mechanics, назвавшее увиденное «необыкновенным зрелищем».
«Сегодня Китай формирует крупнейшую за последнее время морскую группировку, создавая большое количество новых кораблей, оснащенных современными ракетами и датчиками», — пишет издание.
Popular Mechanics насчитало на снимках 43 корабля. Среди них достоверно можно опознать авианосец Liaoning (переделанный после покупки у Украины советский «Варяг»), оснащенный 24 истребителями Shenyang J-15 (создан на основе приобретенного у Украины прототипа советского Су-33) и несколькими вертолетами.
В Popular Mechanics допускают, что в учениях в Южно-Китайском море приняли участие несколько подводных лодок, эсминцев, корветов и катеров ВМС КНР, оснащенных современными ракетами.
Учения в Южно-Китайском море с участием авианосца и группы поддержки начались 27 марта 2018 года. За несколько дней до этого в регионе вблизи спорных островов отметился эсминец ВМС США USS Mustin.
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