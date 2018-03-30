Эксперт: «Багульник» повысит боевую устойчивость танковых соединений на 15-20%

России в 2017 году завершились государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса «Багульник». Следующим шагом станет принятие ЗРК на вооружение в российскую армию. Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех» . Причём подробные технические характеристики не указываются.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что новый ЗРК станет неуязвимым для противорадиолокационных ракет.

«“Багульник” — это зенитный ракетный комплекс, который идёт на смену устаревшему ракетному комплексу «Стрела» в системе ПВО сухопутных войск. Система наведения этого комплекса опирается на использование оптико-электронных средств, которые позволяют обеспечить скрытное применение этого комплекса без излучения в радиодиапазоне, которое является демонстрирующим признаком и позволяет противнику поражать эти комплексы с использованием противорадиолокационных ракет. Теперь это комплекс становится неуязвимым для противорадиолокационных ракет вероятного противника», — пояснил НСН эксперт.

Эксперт не увидел ничего особенного в микроволновой пушке США По словам Константина Сивкова, повысит боевую устойчивость танковых соединений на 15-20%.

«Этот комплекс обладает высокой точностью поражения, поэтому его можно применять для поражения таких малоразмерных целей. Этот комплекс можно использовать в универсальном режиме, то есть вести стрельбу не только по воздушным целям, но и по легкобронированным наземным на дистанции до 8 километров. Это новый шаг в обеспечении противовоздушной обороны, который повысит боевую устойчивость танковых соединений от ударов воздушного противника как минимум на 15-20%, по моим личным оценкам», — заверил НСН капитан первого ранга.

Как подчеркнул Константин Сивков, сейчас нет систем, которые могли бы сорвать наведение ракеты, используемой в ЗРК «Багульник».

«В США зенитно-ракетные комплексы малой дальности имеются. Это комплексы типа Chaparral с системой инфракрасного наведения. Они уязвимы от воздействия противолокационных ракет. К тому же пусковая установка самонаведения может быть уведена на тепловые ловушки, которые существенно снизят вероятность поражения цели. Здесь таких возможностей у противника нет. Пока нет системы, которая способная сорвать наведение ракеты лазерным лучом (после оптико-электронного наведения ракета ведётся лазерным лучом, такая система применялась ещё в «Стреле» — НСН)», — заключил Сивков.