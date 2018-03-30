Как в Йемене советская авиационная ракета стала наземным ЗРК

Йемене местные повстанцы с помощью советской ракеты «воздух-воздух» Р-27Т создали наземный комплекс ПВО, который успешно борется с новейшими самолетами Саудовской Аравии . Об этом свидетельствуют многочисленные видеоролики в интернете.

Автор блога afirsov.livejournal.com считает, что самодельные зенитно-ракетные установки хуситов обладают рядом преимуществ перед «классическими» ПЗРК. Прежде всего большей дальностью пуска — до 80 километров. Это стало возможным благодаря установке на ракету современной системы обнаружения цели — оптико-электронного «шарика» FLIR, что резко повысило дальность обнаружения реактивных самолетов. Повысилась также помехозащищенность от средств противодействия. В результате истребители стали доступны для поражения самодельными установками ПВО в ночное время.

"Используя лазерный дальномер, можно получить все параметры цели, в том числе автоматически определить момент входа цели в разрешенную зону пуска ракеты, что оператор переносных «Стрел» делал раньше в уме, с известной долей ошибки", — считает автор.

Кроме того, ракета Р-27Т коммутируется с нашлемной системой целеуказания. Авиационную (снятую прямо с самолета) ракету можно легко установить на любом автомобиле, начиная от пикапа, и замаскировать тентом.

Обнаружить такой ЗРК, как и оказать серьезное противодействие атакующей ракете, практически невозможно. По крайней мере существующими противоракетными помеховыми комплексами, что показала стрельба по самым современным самолетам Саудовской Аравии.