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В воинских частях ЗВО началась контрольная проверка по физической подготовке всех категорий военнослужащих
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В воинских частях ЗВО началась контрольная проверка по физической подготовке всех категорий военнослужащих 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащим предстоит выполнить комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость, продемонстрировать свои силы в подтягивании на перекладине, беге, плавании.
Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) привлечены к сдаче контрольной проверки по физической подготовке за зимний период обучения 2018 года.
Военнослужащим предстоит выполнить комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость. Они продемонстрируют свои силы в подтягивании на перекладине, беге, плавании и выполнении упражнений на спортивных снарядах.
При этом итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».
По итогам проверки физической подготовки офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, сдавшие нормативы на высший уровень, будут представлены к поощрению ежемесячной денежной премией.
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