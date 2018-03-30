В воинских частях ЗВО началась контрольная проверка по физической подготовке всех категорий военнослужащих

Военнослужащим предстоит выполнить комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость, продемонстрировать свои силы в подтягивании на перекладине, беге, плавании.

Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) привлечены к сдаче контрольной проверки по физической подготовке за зимний период обучения 2018 года.

Военнослужащим предстоит выполнить комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость. Они продемонстрируют свои силы в подтягивании на перекладине, беге, плавании и выполнении упражнений на спортивных снарядах.

При этом итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации ».

По итогам проверки физической подготовки офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, сдавшие нормативы на высший уровень, будут представлены к поощрению ежемесячной денежной премией.