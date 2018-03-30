На 13,5% снизился уровень заболеваемости военнослужащих ЗВО по сравнению с прошлым годом

Это стало возможным благодаря проведению в соединениях и воинских частях эффективного комплекса санитарно-противоэпидемиологических профилактических мероприятий.

В 2018 году военные медики Западного военного округа (ЗВО) добились снижения уровня первичной заболеваемости военнослужащих на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря проведению в соединениях и воинских частях комплекса санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

Так, для раннего выявления военнослужащих с повышенной температурой тела в условиях большой численности личного состава в воинских частях округа проводится ежедневная трехкратная термометрия. При этом применение бесконтактных инфракрасных термометров позволило значительно снизить время выявления лиц с повышенной температурой тела.

Кроме того, в соединениях и воинских частях ЗВО уделяется особое внимание поддержанию температурного режима в казарменных помещениях, проводится их регулярное проветривание и кварцевание.

Из числа специалистов медицинской службы округа созданы и функционируют рабочие группы по оказанию методической и практической помощи воинским частям по профилактике простудных заболеваний.