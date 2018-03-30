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На 13,5% снизился уровень заболеваемости военнослужащих ЗВО по сравнению с прошлым годом
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На 13,5% снизился уровень заболеваемости военнослужащих ЗВО по сравнению с прошлым годом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Это стало возможным благодаря проведению в соединениях и воинских частях эффективного комплекса санитарно-противоэпидемиологических профилактических мероприятий.
В 2018 году военные медики Западного военного округа (ЗВО) добились снижения уровня первичной заболеваемости военнослужащих на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря проведению в соединениях и воинских частях комплекса санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.
Так, для раннего выявления военнослужащих с повышенной температурой тела в условиях большой численности личного состава в воинских частях округа проводится ежедневная трехкратная термометрия. При этом применение бесконтактных инфракрасных термометров позволило значительно снизить время выявления лиц с повышенной температурой тела.
Кроме того, в соединениях и воинских частях ЗВО уделяется особое внимание поддержанию температурного режима в казарменных помещениях, проводится их регулярное проветривание и кварцевание.
Из числа специалистов медицинской службы округа созданы и функционируют рабочие группы по оказанию методической и практической помощи воинским частям по профилактике простудных заболеваний.
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