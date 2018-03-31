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ВМФ России рассчитывает получить порядка 50 кораблей до 2020 года
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ВМФ России рассчитывает получить порядка 50 кораблей до 2020 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. ВМФ РФ рассчитывает в 2018-2020 годах получить порядка 50 кораблей и судов, сообщил главком ВМФ Владимир Королев на церемонии установки последней доски наружной обшивки на корпус корабля «Полтава», который является точной копией первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года.
"Мы однозначно получим и введем в боевой состав за этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами, и атомные подводные лодки, без всякого сомнения новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения. Еще раз повторю, это главная задача, которую ставит перед собой главное командование Военно-морского флота. Будем говорить так, это порядка 50 кораблей и судов в этот период", — сказал он.
"Программа кораблестроения 2018-2020 годов будет полностью выполнена, это даже не подвергается никакому сомнению. Мы по этому поводу работаем практически каждый день совместно с министерством промышленности и торговли, ведущими предприятиями", — добавил главком.
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