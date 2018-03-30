Главнокомандующий ВМФ России примет участие в церемонии установки последней доски обшивки на корпус копии корабля 1712 года «Полтава»

Мероприятие будет проведено в соответствии с исторической традицией, согласно которой во все времена строительства больших деревянных кораблей было принято устраивать праздник по случаю установки последней доски.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королёв примет участие в церемонии установки последней доски наружной обшивки на строящуюся копию первого линейного корабля Балтийского флота «Полтава», который был создан при непосредственном участии Петра I в 1712 году. Мероприятие состоится 31 марта в Санкт-Петербурге , на верфи исторического судостроения «Полтава».

В уникальной церемонии также примут участие представители администрации Санкт-Петербурга , воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, военнослужащие объединенного учебного центра ВМФ, учащиеся военно-морских образовательных учреждений и ветераны флота.

Точная копия линейного корабля «Полтава» находится на завершающем этапе постройки. Спуск на воду исторического парусного корабля намечен на конец мая. Корпус «Полтавы» сформирован и проходил этап обшивки в течение двух месяцев. На паруснике достроены все палубы и переборки, проведена герметизация наружной обшивки и настила палуб. К настоящему времени специалистами верфи исторического судостроения произведена установка кормового декора, носовой фигуры, рабочего и якорного шпилей. На этапе проектирования в процессе воссоздания точной копии «Полтавы» непосредственной участие принимал Центральный военно-морской музей и Центральный военно-морской архив, в фондах и собраниях которых сохранились важнейшие документы об устройстве и строительстве кораблей Петровской эпохи.

Церемония установки последней доски обшивки корпуса будет проведена в соответствии с исторической традицией, согласно которой во все времена строительства больших деревянных кораблей было принято устраивать праздник по случаю установки последней доски. Обшивка больших кораблей занимала долгое время, поэтому важно было отметить завершение этого этапа строительства. Как правило, для установки последней доски кораблестроители звали почётных гостей, которые принимали участие в этом процессе. Почётными гостями в разное время становились адмиралы, известные моряки, меценаты, покровители корабля. Считалось, что это принесёт удачу кораблю, а его корпус будет всегда прочным. В ходе церемонии, гости давали своё напутствие кораблю.