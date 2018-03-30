Минобороны озвучило количество призывников в весеннюю кампанию

На военную службу в весеннюю призывную кампанию отправятся 128 тысяч человек, сообщила газета «Красная звезда». Такие цифры привел временно исполняющий обязанности начальника Главного организационно‐мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал‐лейтенант Евгений Бурдинский

В предстоящем весеннем призыве количество новобранцев снижено на 10%, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года.

Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысяч новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек

— Евгений Бурдинский.

Снижение численности призывников, пояснил Бурдинский, связано с ростом в составе Вооруженных сил количества служащих по контракту.