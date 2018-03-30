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Минобороны озвучило количество призывников в весеннюю кампанию
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Минобороны озвучило количество призывников в весеннюю кампанию 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
На военную службу в весеннюю призывную кампанию отправятся 128 тысяч человек, сообщила газета «Красная звезда». Такие цифры привел временно исполняющий обязанности начальника Главного организационно‐мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал‐лейтенант Евгений Бурдинский.
В предстоящем весеннем призыве количество новобранцев снижено на 10%, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года.
Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысяч новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек
— Евгений Бурдинский.
Снижение численности призывников, пояснил Бурдинский, связано с ростом в составе Вооруженных сил количества служащих по контракту.
Из подмосковной Балашихи на службу в Вооруженных силах РФ в период весенней призывной кампании планируется призвать 300 молодых людей. Их направят в части Западного военного округа. Некоторые новобранцы останутся служить в родном городе.
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