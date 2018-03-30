На Черноморском флоте проведён окружной этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета»

За звание лучших медицинских специалистов боролись четыре команды из числа военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, ЧФ и медицинского отряда специального назначения 1602-го военно-морского клинического госпиталя.

На базе соединения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе в рамках Армейских международных игр прошел окружной этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета». Конкурс проводился среди военнослужащих — медицинского персонала соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).

За звание лучших медицинских специалистов боролись четыре команды из числа военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, ЧФ и медицинского отряда специального назначения 1602-го военно-морского клинического госпиталя.

Военные медики состязались как в индивидуальном мастерстве, так и в командном первенстве.

В личном зачёте участники конкурса преодолевали единую полосу препятствий, верёвочную переправу, показывали навыки в выполнении нормативов по стрельбе из штатного оружия, наложении различных видов повязок и способах остановки кровотечений у условно раненых военнослужащих.

В командном первенстве военные медики соревновались в применении практических навыков по оказанию медицинской помощи и эвакуации условно раненых военнослужащих. Причём эвакуация и доставка «раненых» до транспорта проводилась через участок местности, на котором были сымитированы разные виды преград — от различных неровностей до воронок от снарядов и водных преград.

По результатам проведённых соревнований победу как в личных первенствах, так и в командном зачёте одержали военнослужащие и команда 58-й армии ЮВО.