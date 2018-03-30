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На Черноморском флоте проведён окружной этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета»
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На Черноморском флоте проведён окружной этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За звание лучших медицинских специалистов боролись четыре команды из числа военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, ЧФ и медицинского отряда специального назначения 1602-го военно-морского клинического госпиталя.
На базе соединения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе в рамках Армейских международных игр прошел окружной этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета». Конкурс проводился среди военнослужащих — медицинского персонала соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).
За звание лучших медицинских специалистов боролись четыре команды из числа военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, ЧФ и медицинского отряда специального назначения 1602-го военно-морского клинического госпиталя.
Военные медики состязались как в индивидуальном мастерстве, так и в командном первенстве.
В личном зачёте участники конкурса преодолевали единую полосу препятствий, верёвочную переправу, показывали навыки в выполнении нормативов по стрельбе из штатного оружия, наложении различных видов повязок и способах остановки кровотечений у условно раненых военнослужащих.
В командном первенстве военные медики соревновались в применении практических навыков по оказанию медицинской помощи и эвакуации условно раненых военнослужащих. Причём эвакуация и доставка «раненых» до транспорта проводилась через участок местности, на котором были сымитированы разные виды преград — от различных неровностей до воронок от снарядов и водных преград.
По результатам проведённых соревнований победу как в личных первенствах, так и в командном зачёте одержали военнослужащие и команда 58-й армии ЮВО.
Команда-победитель примет участие во всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета», который пройдет в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге в мае-июне.
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