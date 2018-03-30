Путин подписал указ о начале весеннего призыва

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 28 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу, в количестве 128 тыс. человек», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот же документ поручает обеспечить увольнение ранее призванных солдат срочной службы.

Ранее сообщалось, что весной 2018 году призовут на 10% меньше солдат, чем в весенний призыв.