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Путин подписал указ о начале весеннего призыва
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Путин подписал указ о начале весеннего призыва 

RT на русском 1 час назад
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 28 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу, в количестве 128 тыс. человек», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Этот же документ поручает обеспечить увольнение ранее призванных солдат срочной службы.
Ранее сообщалось, что весной 2018 году призовут на 10% меньше солдат, чем в весенний призыв.
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