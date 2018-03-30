Производственный корпус КБ «Радуга» ввели в эксплуатацию в Дубне

Второй этап производственного корпуса конструкторского бюро «Радуга» введен в эксплуатацию в подмосковной Дубне, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области

АО « Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка получило разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа производственного корпуса №126 в городе Дубна. Все необходимые процедуры были успешно пройдены для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Общая площадь объекта составила свыше 4,6 тысячи квадратных метра», — говорится в сообщении.

«Радуга» является одним из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия. Предприятие действует более 50 лет, на заводе работают около 1,4 тысячи человек.

Главной задачей предприятия является разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля». Основу последних разработок составляют управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» для самолетов дальней и фронтовой авиации, а также для боевых кораблей.

Ряд разработанных предприятием систем поставляется на мировой рынок, и подтвердил свою высокую эффективность. Коллектив конструкторского бюро продолжает также научные исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов, которые по праву считаются будущим отечественного и мирового высокоточного ракетного оружия.