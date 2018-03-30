С миру по нитке: Украина распродает военные и космические технологии 

Как уже писал «КВ», неделю назад стало известно, что Украина подтвердила экспертам ООН, что последние баллистические ракеты КНДР могут содержать двигатели, произведенные «Южмашем». Однако украинская сторона продолжает настаивать, что их двигатели поставлялись в Россию, только оттуда, мол, они и могли попасть к Северную Корею. Но журналисты обнаружили официальные документы, подтверждающие передачу украинскими предприятиями конструкторской документации в Южную Корею, Саудовскую Аравию и Китай.
Соответствующие данные опубликовало агентство EADaily. Речь идет о военной и космической промышленности. Ранее сообщалось, что Киев может быть замешан и в поставках двигателей для северокорейских ракет, способных долететь до США. Ими оказались советские РД-250, произведенные днепропетровским «Южмашем».
Киев открыто заявлял, что уже много лет сотрудничает с Республикой Корея. Как сообщает издание EADaily, Украина участвует в создании второго ракетоносителя Южной-Кореи — KSLV-II. Примечательно, что космический центр НАРО планировал создать ракету из компонентов, полностью изготовленных южнокорейскими инженерами, но при этом использовать украинский опыт.. В конце прошлого года украинские СМИ сообщали, что днепровский «Южмаш» выполняет контракты 2016 года с Корейским институтом аэрокосмических разработок. В частности, работа велась по двум направлениям: изготовлению турбонасосных агрегатов и комплекта макетов клапанов для двигателя РД-8, а также по изготовлению шаробаллонов емкостью 130 и 25 л.
Помимо «Южмаша» в южнокорейском проекте приняло участие днепровское госпредприятие «Конструкторское бюро „Южное“. Как пишет газета, информацию о том, какие именно детали разрабатывает КБ „Южное“, удалось найти только в таможенных декларациях международного сайта экспортно-импортных операций Impotgenius. Согласно документам, предприятие принимает активное участие в разработке и строительстве южнокорейского ракетоносителя. Кроме того, в 2016 году КБ „Южное“ направило в Сеул инструкцию по использованию электронно-лучевой сварки, которая используется в космической отрасли.
Наконец, в прошлом году КБ „Южное“ передало в южнокорейскую корпорацию HANWHA комплект конструкторской документации на пирозамок-толкатель, который используется в ракетоносителях для отделения ракеты от разгонного блока. В корейской компании заявляли изданию Business Korea, что корпорация примет участие во втором этапе создания ракетоносителя, который требует высококлассных космических технологий и подчеркивали, что высочайшими технологиями владеют всего несколько стран и поскольку между станами не предполагается передача разработок, то технологии необходимо хранить в строжайшем секрете.
Еще одна страна с которой сотрудничает Украина — Саудовская Аравия. После разрыва сотрудничества с российскими партнерами в 2015 году киевский завод „Антонов“ не может наладить серийное производство самолетов. Несмотря на многократное обещание властей предоставить программу развития отрасли, в госбюджете на этот год на поддержку завода не выделено ни копейки. Однако Национальный центр науки и технологии Саудовской Аравии заинтересовался разработками украинского предприятия и скупает технологии для создания авиакосмической промышленности. Ожидается, что строительство завода по производству самолета АН-132D в Саудовской Аравии завершится осенью 2019 года.
Помимо этого, Украина и Саудовская Аравия сотрудничают в космической сфере и снова при участии КБ „Южное“. По данным, издания Popular Mechanic, в 2013 году KACST начал финансирование разработки украинского дизайна космического корабля, который сможет транспортировать ракету-носитель на высоту 25-30 километров, а она, в свою очередь, будет выводить на орбиту спутники. Здесь стоит сказать, что межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях было подписано еще 8 лет назад. В рамках договора велись разработки баллистической ракеты „Гром-2“, научной ракеты-зонда, спутника и зенитной ракеты. Однако, новый проект не является специализацией КБ „Южное“, так как инженеры должны были бы решать новые проблемы с двигателем, аэродинамикой и жаропрочными материалами. Как предполагает EADaily, вероятнее всего осуществление проекта будет проходить в самой Саудовской Аравии и разработки украинского бюро будут использоваться как собственные
Удобным моментом для того, чтобы скупать украинские разработки воспользовался и Китай, который активно налаживал отношения с Киевом еще при президенте Викторе Януковиче. Так, 18 апреля прошлого года госпредприятие „Научно исследовательский центр „Орион“ предоставил китайской North General Electronics Group техническую документацию на генератор-усиливающий модуль РИВК, который может использоваться в радиолокационном оборудовании. Согласно отчетному документу, его стоимость оценивается в 10,7 млн гривен или 21 млн 800 рублей. Продукция „Ориона“ используется в военной технике, применяемой во всех видах войск. Например, в России технологии используются в самоходном противотанковым ракетном комплексе ПТРК „Хризантема“ и зенитном ракетно-пушечном комплексе ЗРПК „Панцирь-С“.
Во всяком случае, у Северной Кореи было довольно возможностей получить необходимые им данные через соседние страны.
Эксперт подтвердил „КВ“, что успех испытаний северокорейских ракет, способных долететь до США, заслуга украинского „Южмаша“.
Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редактор журнала „Национальная оборона“:
— То, что Украина содействовала в реализации северокорейской ракетно-ядерной программы — это факт. Вопрос только в том были ли на это санкции должностных лиц, либо это были контрабандные поставки. Но сам факт причастности киевских разработок к программе Пхеньяна, которая внезапно стала успешной не вызывает сомнений. США не будет предъявлять в отношении Киева никаких санкций, если даже какие-то разборки будут, то без выноса на общественное обсуждение, поскольку это не выгодно никому и прежде всего самим США. Уже сейчас американские спецслужбы проводят расследование и владеют информацией, но не придают это огласке в целях сохранить Киев, как аргумент в антироссийской политике.