С миру по нитке: Украина распродает военные и космические технологии

«Южмаше» пожаловались, что их хотят привязать к ракетной программе КНДР

Китай. Как уже писал «КВ», неделю назад стало известно, что Украина подтвердила экспертам ООН , что последние баллистические ракеты КНДР могут содержать двигатели, произведенные «Южмашем». Однако украинская сторона продолжает настаивать, что их двигатели поставлялись в Россию , только оттуда, мол, они и могли попасть к Северную Корею. Но журналисты обнаружили официальные документы, подтверждающие передачу украинскими предприятиями конструкторской документации в Южную Корею, Саудовскую Аравию

Соответствующие данные опубликовало агентство EADaily. Речь идет о военной и космической промышленности. Ранее сообщалось, что Киев может быть замешан и в поставках двигателей для северокорейских ракет, способных долететь до США . Ими оказались советские РД-250, произведенные днепропетровским «Южмашем».

Киев открыто заявлял, что уже много лет сотрудничает с Республикой Корея. Как сообщает издание EADaily, Украина участвует в создании второго ракетоносителя Южной-Кореи — KSLV-II. Примечательно, что космический центр НАРО планировал создать ракету из компонентов, полностью изготовленных южнокорейскими инженерами, но при этом использовать украинский опыт.. В конце прошлого года украинские СМИ сообщали, что днепровский «Южмаш» выполняет контракты 2016 года с Корейским институтом аэрокосмических разработок. В частности, работа велась по двум направлениям: изготовлению турбонасосных агрегатов и комплекта макетов клапанов для двигателя РД-8, а также по изготовлению шаробаллонов емкостью 130 и 25 л.

Помимо «Южмаша» в южнокорейском проекте приняло участие днепровское госпредприятие «Конструкторское бюро „Южное“. Как пишет газета, информацию о том, какие именно детали разрабатывает КБ „Южное“, удалось найти только в таможенных декларациях международного сайта экспортно-импортных операций Impotgenius. Согласно документам, предприятие принимает активное участие в разработке и строительстве южнокорейского ракетоносителя. Кроме того, в 2016 году КБ „Южное“ направило в Сеул инструкцию по использованию электронно-лучевой сварки, которая используется в космической отрасли.

Наконец, в прошлом году КБ „Южное“ передало в южнокорейскую корпорацию HANWHA комплект конструкторской документации на пирозамок-толкатель, который используется в ракетоносителях для отделения ракеты от разгонного блока. В корейской компании заявляли изданию Business Korea, что корпорация примет участие во втором этапе создания ракетоносителя, который требует высококлассных космических технологий и подчеркивали, что высочайшими технологиями владеют всего несколько стран и поскольку между станами не предполагается передача разработок, то технологии необходимо хранить в строжайшем секрете.

Еще одна страна с которой сотрудничает Украина — Саудовская Аравия. После разрыва сотрудничества с российскими партнерами в 2015 году киевский завод „Антонов“ не может наладить серийное производство самолетов. Несмотря на многократное обещание властей предоставить программу развития отрасли, в госбюджете на этот год на поддержку завода не выделено ни копейки. Однако Национальный центр науки и технологии Саудовской Аравии заинтересовался разработками украинского предприятия и скупает технологии для создания авиакосмической промышленности. Ожидается, что строительство завода по производству самолета АН-132D в Саудовской Аравии завершится осенью 2019 года.

Помимо этого, Украина и Саудовская Аравия сотрудничают в космической сфере и снова при участии КБ „Южное“. По данным, издания Popular Mechanic, в 2013 году KACST начал финансирование разработки украинского дизайна космического корабля, который сможет транспортировать ракету-носитель на высоту 25-30 километров, а она, в свою очередь, будет выводить на орбиту спутники. Здесь стоит сказать, что межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях было подписано еще 8 лет назад. В рамках договора велись разработки баллистической ракеты „Гром-2“, научной ракеты-зонда, спутника и зенитной ракеты. Однако, новый проект не является специализацией КБ „Южное“, так как инженеры должны были бы решать новые проблемы с двигателем, аэродинамикой и жаропрочными материалами. Как предполагает EADaily, вероятнее всего осуществление проекта будет проходить в самой Саудовской Аравии и разработки украинского бюро будут использоваться как собственные

Удобным моментом для того, чтобы скупать украинские разработки воспользовался и Китай, который активно налаживал отношения с Киевом еще при президенте Викторе Януковиче . Так, 18 апреля прошлого года госпредприятие „Научно исследовательский центр „Орион“ предоставил китайской North General Electronics Group техническую документацию на генератор-усиливающий модуль РИВК, который может использоваться в радиолокационном оборудовании. Согласно отчетному документу, его стоимость оценивается в 10,7 млн гривен или 21 млн 800 рублей. Продукция „Ориона“ используется в военной технике, применяемой во всех видах войск. Например, в России технологии используются в самоходном противотанковым ракетном комплексе ПТРК „Хризантема“ и зенитном ракетно-пушечном комплексе ЗРПК „Панцирь-С“.

Во всяком случае, у Северной Кореи было довольно возможностей получить необходимые им данные через соседние страны.

Эксперт подтвердил „КВ“, что успех испытаний северокорейских ракет, способных долететь до США, заслуга украинского „Южмаша“.