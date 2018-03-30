Производитель рассказал о ракете, обеспечившей запуск спутника 29 марта

Сейчас установку двигателей в ракеты легкого класса «Союз-2.1в» отвечает самарское предприятие «Кузнецов», входящее в ОДК.

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