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Производитель рассказал о ракете, обеспечившей запуск спутника 29 марта
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Производитель рассказал о ракете, обеспечившей запуск спутника 29 марта 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Двигатель НК-33А, созданный на базе разработанного в советское время для сверхтяжелой ракеты Н1 двигателя, поучаствовал в выведении на орбиту российского военного спутника 29 марта, сообщили журналистам в пятницу в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
Ранее в Минобороны сообщали об успешном запуске на орбиту космического аппарата, запущенного в интересах ведомства 29 марта на ракете «Союз-2.1в».
"Подготовку НК-33А к старту и наблюдение за работой в полете вели специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы ПАО «Кузнецов». Двигатель НК-33А, установленный в составе первой ступени ракеты, отработал без замечаний, обеспечив ее успешное выведение на заданную орбиту", — говорится в сообщении.
Жидкостной ракетный двигатель НК-33 разработал советский конструктор Николай Кузнецов для сверхтяжелой ракеты Н1, которая должна была обеспечить полеты к Луне. Он стал первым в мире двигателем, замкнутой схемы, работающим на компонентах кислород-керосин, имеющим многоразовый запуск и многократное применение.
Сейчас установку двигателей в ракеты легкого класса «Союз-2.1в» отвечает самарское предприятие «Кузнецов», входящее в ОДК.
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