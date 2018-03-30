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1,4 тысячи ярославцев отправятся служить в весенний призыв-2018
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1,4 тысячи ярославцев отправятся служить в весенний призыв-2018 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Об этом «АиФ-Ярославль» рассказал военный комиссар области Николай Сурков. Весенний призыв начнется с 1 апреля. Самый большой набор, традиционно, в сухопутные войска.
«Ярославские парни будут служить в войсках Западного военного округа, в состав которого входит 26 регионов России — от Архангельской области на севере до Белгородской на юге, — рассказал Сурков, — Отмечу, что воспитанники военно-патриотических клубов и члены движения «Юнармия» имеют приоритетное право на выбор рода войск, в которых хотят служить. С прошлого года внесены изменения в закон о военной службе: молодые люди, поступившие в учреждения среднего профессионального образования, получили право окончить обучение. По закону призывник может рассчитывать на альтернативную гражданскую службу, если несение военной службы противоречит его убеждениям и вероисповеданию: полтора года трудиться санитарами, уборщиками, подсобными рабочими. Но итоги прошлых призывов показывают, что такой возможностью пользуются единицы».
Интервью с Николаем Сурковым читайте в «АиФ-Ярославль» 4 апреля.
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