Военный комиссар Самарской области провел учебно-методический сбор

Все участники мероприятия на войсковом стрельбище выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия.

Военный комиссар Самарской области Александр Даньшин провел инструкторско-методический сбор с должностными лицами, отвечающими за весенний призыв 2018 года, который состоялся в поселке Рощинский Самарской области.

В сборе приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров , представители областных министерств, силовых структур, местных органов власти, начальники отделов (отделений) военных комиссариатов области и медицинские работники, всего более 100 человек.

Все участники мероприятия на войсковом стрельбище выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия.

В ходе весенней призывной кампании 2018 года из Самарской области запланировано призвать свыше 3 тыс. человек.