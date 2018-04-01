Военный комиссар Самарской области провел учебно-методический сбор 

Все участники мероприятия на войсковом стрельбище выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия.
Военный комиссар Самарской области Александр Даньшин провел инструкторско-методический сбор с должностными лицами, отвечающими за весенний призыв 2018 года, который состоялся в поселке Рощинский Самарской области.
В сборе приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители областных министерств, силовых структур, местных органов власти, начальники отделов (отделений) военных комиссариатов области и медицинские работники, всего более 100 человек.
Все участники мероприятия на войсковом стрельбище выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия.
В ходе весенней призывной кампании 2018 года из Самарской области запланировано призвать свыше 3 тыс. человек.