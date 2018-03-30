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Порошенко: за время боевых действий в Донбассе пострадали 13 тысяч военных ВСУ
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Порошенко: за время боевых действий в Донбассе пострадали 13 тысяч военных ВСУ 

RT на русском 45 минут назад
За время проведения боевых действий в Донбассе ранения получили 13 тысяч военнослужащих вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко. «Более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне», — приводит его заявление «112 Украина».
По словам Порошенко, они нуждаются в медицинской помощи и внимании общества.
«Главное, что они требуют, — психологической помощи», — отметил украинский лидер.
Ранее главный военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.
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