Совместные учения пожарных и спасателей проходят на «Ростов-Арена»

Пожарно-тактические учения проходят сегодня на новом стадионе «Ростов-Арена». Снимками полевого штаба делятся пользователи в социальных сетях. На парковке ТЦ «Мегамаг» расположились бригады спасателей, пожарных, служб разминирования и многое другое.