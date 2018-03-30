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Совместные учения пожарных и спасателей проходят на «Ростов-Арена»
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Совместные учения пожарных и спасателей проходят на «Ростов-Арена» 

Деловое сообщество 53 минуты назад
Фото: Деловое сообщество
Пожарно-тактические учения проходят сегодня на новом стадионе «Ростов-Арена». Снимками полевого штаба делятся пользователи в социальных сетях. На парковке ТЦ «Мегамаг» расположились бригады спасателей, пожарных, служб разминирования и многое другое.
Пожарные уже провели крупномасштабные учения на Железнодорожном вокзале Ростова и двух объектах размещения гостей ЧМ-2018. Это гостиничные комплексы в Ростове-на-Дону и Азове. Теперь подошла очередь спортивных объекты и объектов транспортной инфраструктуры.
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