Глава Краснодара заявил о необходимости пожарно-технических учений на Вишняковском рынке

Об этом он заявил на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Кроме этого было сказано о необходимости провидения учений во всех краснодарских крупных торговых центрах, передает пресс-служба кубанской столицы.

Четвертым центром, который проверили в ходе контрольных пожарно-тактических учений в Краснодаре , стал торговый центр «Карнавал» по ул. им. Буденного, 2. В нем в рамках учений ликвидировали возгорание в детской игровой зоне.

Первышов отметил, что помимо ТРЦ, тщательную проверку нужно провести и на Вишняковском рынке. По информации представителя отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Станислава Проценк, результаты проверки будут готовы примерно через 20 дней и сформированы в виде замечаний и предписаний.