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Глава Краснодара заявил о необходимости пожарно-технических учений на Вишняковском рынке
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Глава Краснодара заявил о необходимости пожарно-технических учений на Вишняковском рынке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом он заявил на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Кроме этого было сказано о необходимости провидения учений во всех краснодарских крупных торговых центрах, передает пресс-служба кубанской столицы.
Четвертым центром, который проверили в ходе контрольных пожарно-тактических учений в Краснодаре, стал торговый центр «Карнавал» по ул. им. Буденного, 2. В нем в рамках учений ликвидировали возгорание в детской игровой зоне.
Первышов отметил, что помимо ТРЦ, тщательную проверку нужно провести и на Вишняковском рынке. По информации представителя отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Станислава Проценк, результаты проверки будут готовы примерно через 20 дней и сформированы в виде замечаний и предписаний.
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