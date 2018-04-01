Тема недели: Пожар в Кемерово

Ад на земле — так россияне окрестили пожар в Кемерове . 25 марта торговый центр «Зимняя Вишня» превратился в раскаленную газовую камеру, выбраться из которой не смогли ни взрослые, ни дети. В списках погибших 64 человека. Из них 41 — ребёнок.

Теперь, когда завалы разобраны, известно окончательное число жертв трагедии, а состояние большинства пострадавших стабильно, на первый план выходят вопросы: как такое могло произойти? И главное — кто в ответе за десятки потерянных жизней и искалеченных семей?

Чтобы разобраться, вернёмся в день происшествия. 25 марта, воскресенье, три часа дня. В полумиллионном городе торгово-развлекательных комплексов немного. «Зимняя Вишня» — самый большой из них и расположен в самом центре Кемерово.

Выходной день для таких ТРК — всегда самое проходное время, ведь это подходящее место для семейного отдыха: всевозможные магазины, детские игровые зоны, контактный зоопарк, кинотеатр… А в то роковое воскресенье у детей начинались каникулы. В город из поселка Трещевский приехала группа учеников 5 «А» класса. Дети хотели посмотреть мультфильм, недавно вышедший в прокат.

События этого ЧП разворачивались против всех законов логики и здравого смысла. Пожарная сигнализация в торговом центре не работала уже неделю. А голосовое оповещение попросту не стали включать. Люди узнавали о возгорании друг от друга.

Огонь и едкий пластиковый дым распространились по зданию в считанные секунды. Началась паника и давка. А люди, которые так и не узнали о пожаре, просто не сумели вовремя покинуть помещение и либо отравились угарным газом, либо сгорели заживо.

По рассказам очевидцев служба безопасности и администрация торгового центра никак не принимали участия в эвакуации. Черные выходы были заперты. А охранники и вовсе мешали людям спуститься с верхних этажей, где находился эпицентр возгорания. Дезориентировали перепуганных посетителей, пытаясь перенаправить их на другие лестницы.

Мало того, что не были открыты пожарные двери. Один из кинозалов оказался запертым снаружи. Кто и зачем это сделал — предстоит выяснить следствию. Так или иначе, именно в этом зале оказался и 5 «А». Дети и взрослые звонили родным, просили спасти их, писали в социальных сетях, прощались, понимая, что помощи ждать уже неоткуда.

Спасаясь от огня и дыма, люди выпрыгивали из окон. Немногим удалось отделаться легкими травмами. 11-летнего Серёжу Москаленко из здания буквально вытолкал отец. Падая с четвертого этажа, мальчик сильно ударился о козырек. Позже медики назовут его состояние самым тяжелым случаем из всех, кто попал в больницу после пожара. Проведя два дня в реанимации, мальчик пришел в себя. Но ему еще предстояло узнать, что вся его семья — родители и маленькая сестренка — из огня не выбрались.

Локализовать возгорание пожарным удалось только за полночь. Опорные металлоконструкции от высоких температур деформировались, произошло обрушение кровли. То и дело появлялись новые очаги горения. Полностью ликвидировать пожар сотрудники МЧС смогли лишь на следующий день.

Тем временем в Кемерово направились Министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава МЧС Владимир Пучков и предатель Следкома РФ Александр Бастрыкин во главе группы следователей. Ко вторнику представители спецслужб заявили, что обследовали территорию торгового комплекса полностью. Ранним утром 27 марта в Кемерово прибыл президент страны Владимир Путин.

Глава государства провел совещание с ответственными лицами и поручил провести строжайшее расследование, не взирая на чины и звания.

На сегодняшний день следствие задержало уже шестерых подозреваемых. Среди них управляющая торгово-развлекательным центром Надежда Судденок и его технический директор Георгий Соболев. Также среди фигурантов дела руководитель «Системного интегратора», компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию центра, Игорь Полозиненко и его сотрудник Александр Никитин, который даже не имел соответствующего образования. Взят под стражу и охранник Сергей Антюшин, получивший сигнал о возгорании и отключивший его. Все они арестованы по решению суда. Утром 30 марта стало известно о задержании Юлии Богдановой, гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Именно этому предприятию принадлежало здание. Следствие установило, что она систематически игнорировала сообщения о недостатках системы противопожарной безопасности, занимаясь лишь сдачей в аренду торговых площадей.

Управляющая Надежда Судденок на допросе рассказала, что считает причиной возгорания поджог, а своей вины в случившемся не признает. Глава «Системного интегратора» отметил, что сигнализация была выключена за 15 минут до пожара. Причины этого он привести не смог. Сотрудник «Системного интегратора», обслуживавший пожарную сигнализацию, Александр Никитин и вовсе по образованию повар-кондитер. В целом, ни один из задержанных не признает своей вины.

Согласно официальным данным, которые озвучиваются сегодня, в кемеровском пожаре погибло 64 человека, из них 41 ребенок. Все, считавшиеся ранее пропавшими без вести были обнаружены или среди них, или живыми. 27 погибших опознаны, их тела переданы родственникам для захоронения. Для опознания большинства из них пришлось проводить генетическую экспертизу, так как повреждения от огня оказались слишком сильными.

Семьям погибших власти обещали выплатить по миллиону рублей за каждую унесенную жизнь. В свою очередь, «Кемеровский кондитерский комбинат», компания-собственник сгоревшего здания, уже перечислила в бюджет области 192 миллиона — по три на каждого погибшего.

Первые похороны погибших прошли 28 марта, в этот день в России был объявлен общенациональный траур. Но и без формальностей трагедия мало кого оставила равнодушным. Социальные сети всю неделю разрывались от публикаций под хэштегом «Кемерово, мы с тобой». По всей стране прошли митинги и памятные акции, как организованные, так и стихийные. Во многих городах образовались «народные» мемориалы, к которым люди несли цветы, свечи и детские игрушки. К этим местам люди приходили с плакатами, призывающими прекратить закрывать глаза на произвол бизнесменов и чиновников.

Увольнения чиновников после пожара не заставили себя ждать. Первым был уволен Алексей Зеленин, заместитель губернатора и руководитель аппарата главы региона Амана Тулеева. На его место назначена вице-мэр Кемерова Ольга Турбаба. Затем должности лишилась Нина Лопатина, начальник регионального департамента внутренней политики. Это кресло заняла ее заместитель Валентина Назимок. Вероятно, это не последние кадровые перестановки, о которых мы услышим.

Одно можно сказать совершенно точно. Ни покатившиеся чиновничьи головы, ни бюджетные миллионы не вернут погибших столь ужасным образом детей и взрослых. И трагедии, подобные кемеровской, будут происходить, пока живы такие исконные человеческие пороки, как жадность, халатность, безалаберность и наглость.

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