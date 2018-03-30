Экипажи боевых вертолетов Ми-35М Южного военного округа отработали сложный пилотаж на предельных высотах в районе Кавказского хребта

Сложность этих полетов заключается в том, что воздух при таких подъемах становится более разреженным, происходит резкий перепад температур, изменяется метеообстановка, появляется турбулентность.

Экипажи вертолетов Ми-35М Южного военного округа (ЮВО) выполнили полеты с элементами сложного пилотажа на больших и предельных высотах вдоль Кавказского хребта.

Наиболее подготовленные экипажи воинских частей армейской авиации выполняют полетные задания на высоте до 4 тыс. метров над землей.

Сложность этих полетов заключается в том, что воздух при таких подъемах становится более разреженным, происходит резкий перепад температур, изменяется метеорологическая обстановка, появляется турбулентность. На подобных высотах замедляется производительность радиоаппаратуры, а управление авиационной техникой усложняется.

Помимо задач по предназначению, летный состав отрабатывает действия в нештатных ситуациях, которые могут произойти в горной местности — отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Всего в полетах в экстремальных условиях принимают участие более 10 экипажей вертолетов Ми-35М.