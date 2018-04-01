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В марте Пентагон понес самые многочисленные потери за время операции в Сирии и Ираке
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В марте Пентагон понес самые многочисленные потери за время операции в Сирии и Ираке 

ТК «Звезда» 1 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
С начала операции против боевиков ИГИЛ* (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии погибли 60 солдат ВС США.
Пентагон понес наиболее многочисленные потери за март в ходе проведения операции против террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в РФ).
Уточняется, что при крушении вертолета 15 марта на западе Ирака погибли семь американских солдат. Еще один военнослужащий ВС США 29 марта подорвался на самодельном взрывном устройстве в городе Манбидж в Сирии.
С начала операции против боевиков ИГИЛ* (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии погибли 60 солдат ВС США, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов, которые были предназначены для восстановления Сирии.
* ИГИЛ — организация запрещена в РФ.
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